​Сили оборони за добу ліквідували ще 960 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 377820 (+960) осіб
- танків - 6214 (+22)
- бойових броньованих машин - 11548 (+59)
- артилерійських систем - 8947 (+51)
- РСЗВ - 970 (+2)
- засоби ППО - 657 (+0)
- літаків - 331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0)
- крилаті ракети - 1820 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65)
- спеціальна техніка - 1409 (+12).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.