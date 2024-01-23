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​Сили оборони за добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.

​Сили оборони за добу ліквідували ще 960 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 377820 (+960) осіб
  • танків - 6214 (+22)
  • бойових броньованих машин - 11548 (+59)
  • артилерійських систем - 8947 (+51)
  • РСЗВ - 970 (+2) 
  • засоби ППО - 657 (+0)
  • літаків - 331 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0)
  • крилаті ракети - 1820 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65)
  • спеціальна техніка - 1409 (+12).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

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