​Сили оборони за добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 377820 (+960) осіб

танків - 6214 (+22)

бойових броньованих машин - 11548 (+59)

артилерійських систем - 8947 (+51)

РСЗВ - 970 (+2)

засоби ППО - 657 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0)

крилаті ракети - 1820 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65)

спеціальна техніка - 1409 (+12).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.