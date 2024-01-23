Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків.

Російська армія обстріляла 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"147 ударів: рашисти били по 25 містах і селах Запорізької області", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, 36 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтаву, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці.

По території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів припало 109 артилерійських ударів.

"Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.