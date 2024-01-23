Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків.

Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування
Запоріжжя, обстріл (архівне фото)
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Російська армія обстріляла 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"147 ударів: рашисти били по 25 містах і селах Запорізької області", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, 36 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтаву, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці.

По території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів припало 109 артилерійських ударів.

"Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.

  • Сьогодні близько 6 ранку російська армія здійснила запуск ракет. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Павлограді. Станом на 9:10, за даними міністра внутрішніх справ, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, поранені понад 40.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies