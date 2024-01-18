Не вистачило пів кілометра: на кордоні зі Словаччиною затримали групу ухилянтів

Прикордонники Чопського загону затримали шістьох чоловіків поблизу кордону зі Словаччиною в районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.

"Військовослужбовцям відділення "Паладь Комарівці" надійшла інформація щодо можливої спроби незаконного перетину кордону групою чоловіків. На зазначену ділянку вислали додаткові наряди з розшуковими собаками", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Трьох чоловіків виявили за 500 метрів від кордону. Ще один намагався обійти контрольний пост, однак правоохоронці помітили його та затримали. За кількасот метрів від місця попереднього затримання зупинили ще двох чоловіків, які намагалися непомітно пробратися через кордон.

Фото: ДПСУ Двох чоловіків затримали неподалік кордону із Словаччиною

Усі шестеро виявилися місцевими жителями.

Правоохоронці встановили, що троє з них є переправниками.

Чоловіки зізналися, що знайомі між собою та узгодили питання переправлення через кордон за грошову винагороду. Відповідно до домовленості, "клієнтів" доставили у прикордоння легковиком переправників, а далі провідник мав довести їх безпосередньо до держрубежу. Коли порушники побачили, що їх переслідують правоохоронці, вони розбіглися у різні сторони.

Фото: ДПСУ Один із чоловіків намагався обійти КПП

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ.

Осіб, які намагалися незаконно дістатися Словаччини, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Переправникам загрожує кримінальна відповідальність.