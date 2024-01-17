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Після розблокування кордону з Польщею прикордонники оформили більше 2,5 тис. вантажівок

Йдеться про оформлення вантажівок на трьох пунктах пропуску.

Після розблокування кордону з Польщею прикордонники оформили більше 2,5 тис. вантажівок
Українська вантажівка заїжджає в Україну на пункті пропуску “Рава-Руська”
Фото: Скріншот з відео

Пункти пропуску, розташовані на українсько-польському кордоні, повернулися до звичного режиму роботи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За добу, що минула після розблокування пунктів пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, “Краківець – Корчова” та “Рава-Руська – Гребенне”, прикордонники оформили 2550 вантажівок.

Прикордонники розповіли, що зараз в середньому за годину у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне” оформлюють 11-12 автомобілів. 

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Черга на цьому пункті пропуску з польської сторони становить близько 300 вантажних автомобілів.

Як повідомила Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні біля пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. 

  • Раніше польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

  • 16 січня стало відомо, що польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня. Міністерство інфраструктури Польщі підписало відповідну угоду з перевізниками.

  • 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". 

  • Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
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