Після розблокування кордону з Польщею прикордонники оформили більше 2,5 тис. вантажівок

Йдеться про оформлення вантажівок на трьох пунктах пропуску.

Українська вантажівка заїжджає в Україну на пункті пропуску “Рава-Руська”

Пункти пропуску, розташовані на українсько-польському кордоні, повернулися до звичного режиму роботи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За добу, що минула після розблокування пунктів пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, “Краківець – Корчова” та “Рава-Руська – Гребенне”, прикордонники оформили 2550 вантажівок.

Прикордонники розповіли, що зараз в середньому за годину у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне” оформлюють 11-12 автомобілів.

Черга на цьому пункті пропуску з польської сторони становить близько 300 вантажних автомобілів.

Як повідомила Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні біля пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”.