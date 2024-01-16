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У Давосі Зеленський повідомив представникам великого бізнесу про економічне зростання України і закликав у неї інвестувати

Глава держави зазначив, що ріст економіки України минулого року перевищив 5%, хоча раніше Світовий банк оцінив зростання ВВП країни на рівні 4,8%.

У Давосі Зеленський повідомив представникам великого бізнесу про економічне зростання України і закликав у неї інвестувати
Фото: Офіс президента

На полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі “Керівники великого бізнесу – Україні”, повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави поінформував співрозмовників про економічне зростання країни, яке у 2023-му перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на поточний рік.

 

Президент наголосив, що Україна відновила експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від Росії “зернового коридору”.

 

“Ми створили паралельний коридор і продемонстрували, що можемо відтіснити флот Росії з Чорного моря. Ми почали транспортувати не лише зерно, а й інші товари”, – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що українська влада докладає значних зусиль для забезпечення захисту від повітряного терору Росії.

Президент запросив представників бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.

“Важливо, що ви стоїте з нами, я дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку”, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив особливий потенціал та перспективи військового виробництва. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості кооперації з передовими західними оборонними компаніями.

 

До зустрічі, зокрема, долучилися: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччина Роберт Габек.

Пенні Пріцкер закликала світовий бізнес активно вивчати інвестиційні можливості України. Зазначається, що вона зробила акцент на перевагах економіки, серед яких – глобальна діджиталізація державного управління в Україні.

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у цьому році на 3,2%. За підсумками 2023 року зростання ВВП України відбулося на рівні 4,8%.

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