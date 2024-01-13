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Укрзалізниця отримала техніку та обладнання для відновлення інфраструктури

Всього Укрзалізниця отримала 46 одиниць техніки.

Укрзалізниця отримала техніку та обладнання для відновлення інфраструктури
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

В рамках проєкту Світового банку Укрзалізниця отримала 46 одиниць техніки та обладнання для відновлення інфраструктури на суму 2,76 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це перший фінансовий проєкт в історії Укрзалізниці, який реалізується спільно зі Світовим банком.

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Зокрема, Укрзалізниця отримала 3 автопідйомники, 4 навантажувачі, 4 пневматичні екскаватори, 20 свердлових верстатів на магнітній підставці, 9 домкратів гідравлічних, 1 повітряний компресор та інше обладнання.

Техніка і обладнання надходить на підприємства Укрзалізниці поступово.

Як очікується,до кінця серпня 2024 року Укрзалізниця отримає техніку ще на 4,6 млн доларів.

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