Спецпредставниця США Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати

Спеціальна представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати Ольги Піщанської, передає "Європейська правда".
"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про рахункову палату... Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скрінінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – заявила Пріцкер журналістам.
Спецпредставниця наголосила на важливості перевірок кандидатур і додала, що у Вашингтоні "не будуть мовчати" на інші призначення без таких перевірок.
Пріцкер додала, що метою її візиту є "висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС".
Що відомо про призначення Ольги Піщанської
- Парламент призначив кандидатуру Піщанської на голову Рахункової палати 10 січня.
- Перед цим Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати.
- Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і посли G7 заявляли, що стурбовані наміром призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
- Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
- Піщанську ще з вересня 2023 року готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
- Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.