Спецпредставниця США Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати

Спеціальна представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати Ольги Піщанської, передає "Європейська правда".

"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про рахункову палату... Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скрінінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – заявила Пріцкер журналістам.

Спецпредставниця наголосила на важливості перевірок кандидатур і додала, що у Вашингтоні "не будуть мовчати" на інші призначення без таких перевірок.

Пріцкер додала, що метою її візиту є "висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС".

Що відомо про призначення Ольги Піщанської