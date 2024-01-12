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Спецпредставниця США Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати

Піщанській вдалося уникнути перевірок перед своїм призначенням.

Спецпредставниця США Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати
Пенні Пріцкер
Фото: EPA/UPG

Спеціальна представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати Ольги Піщанської, передає "Європейська правда".

"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про рахункову палату... Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скрінінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – заявила Пріцкер журналістам.

Спецпредставниця наголосила на важливості перевірок кандидатур і додала, що у Вашингтоні "не будуть мовчати" на інші призначення без таких перевірок.

Пріцкер додала, що метою її візиту є "висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС".

Що відомо про призначення Ольги Піщанської

  • Парламент призначив кандидатуру Піщанської на голову Рахункової палати 10 січня. 
  • Перед цим Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати
  • Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і посли G7 заявляли, що стурбовані наміром призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
  • Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
  • Піщанську ще з вересня 2023 року готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
  • Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.
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