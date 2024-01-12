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Благодійність на півмільйона: як айтівці та блогери зібрали гроші на пожежну автівку для ДСНС Новини партнерів

Наразі в групі компаній шукають, якому саме управлінню ДСНС передати автівку.

Наприкінці грудня група IT-компаній Netpeak Group провела новорічний захід, під час якого нетпіківці та зіркові гості зібрали 500 000 гривень на автівку для ДСНС (ця сума була заздалегідь підготовлена Netpeak Group). Ще 60 000 задонатили айтівці під час самого заходу.

Захід пройшов у форматі аналога телешоу "Хто хоче стати мільйонером". У ньому взяли участь зіркові гості: гуморист, сценарист і актор Вова Шумко, блогерка Даша Кубік, комік-подкастер Костя Трембовецький та ведучий Сергій Курочкин.

Команда коміків та команда нетпіківців і нетпіківок відповідали на фанові питання, але переслідували спільну мету гри — зібрати 500 000 гривень на пожежну автівку.

Пожежна машина на шляху до України
Пожежна машина на шляху до України

Під час рекламних пауз телешоу учасники дивилися Телегемагазин, ведучою якого була акторка з Ліги Сміху Наталя Скорик. За донати на КСВ-проєкти Netpeak Group — онлайн-ресурс з прилаштування (адопції) та допомоги безхатнім тваринам GladPet,  акселератор громадських проєктів “Моє місто” та платформу для мілітарних зборів і допомоги військовим “Доповідай”. Наталі продавала супер-гриль, меморі-подушку, масажер-метелик та навіть пояс із собачої шерсті. 

“Я знаю, що багато компаній відмовляються від корпоративів, але, можливо, наш приклад буде корисним. Ми довго думали, і зрозуміли, що потрібно знайти баланс та зробити івент розважального формату, але щоб він був проведений з користю — ми зібрали кошти на автівку для ДСНС, і вона вже в Україні,” — зазначив Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group. — Ми віримо, що ця пожежна автівка врятує життя людей.”

Наразі в групі компаній шукають, якому саме управлінню ДСНС передати автівку, пишіть на сторінку Netpeak Group у Facebook.

Netpeak Group — група ІТ-компаній (23 бізнеси, 1200 фахівців) з фокусом на performance-маркетинг та створення власних SaaS-платформ, мобільних застосунків і нових проєктів у сфері digital.

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