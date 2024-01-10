НБУ заявив, що банківська система України має достатній запас капіталу й міцності

НБУ заявив також про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог.

Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності. Оцінка її стійкості та додаткові симуляції за несприятливими припущеннями підтвердили спроможність банків надалі генерувати прибуток, нарощувати капітал і кредитування.

Про це повідомив Національний банк України.

НБУ заявив також про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог.

За даним Нацбанку, серед ключових новацій, які діють вже з початку 2024 року, є:

вирахування з капіталу повного обсягу непрофільних активів замість 75% за попередніми вимогами;

урахування в ризикозважених активах 100% розрахункового розміру операційного ризику замість 50%.

Опісля банки оновлять дані про розрахунковий розмір операційного ризику, а на підставі актуальних показників фінансової звітності й після тестових розрахунків враховуватимуть у нормативах достатності капіталу розрахунковий розмір ринкового ризику. Із серпня будуть оновлені також вимоги до структури капіталу й впроваджено нові нормативи його достатності.

Розрахунковий вплив усіх запланованих вимог на капітал банків з урахуванням структури їх балансів становить близько 25 млрд грн. Банки здатні виконати ці вимоги навіть з урахуванням підвищення ставки податку на прибуток.