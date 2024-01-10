Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ заявив, що банківська система України має достатній запас капіталу й міцності

НБУ заявив також про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог. 

НБУ заявив, що банківська система України має достатній запас капіталу й міцності
Фото: ua.news

Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності. Оцінка її стійкості та додаткові симуляції за несприятливими припущеннями підтвердили спроможність банків надалі генерувати прибуток, нарощувати капітал і кредитування. 

Про це повідомив Національний банк України.

НБУ заявив також про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог. 

За даним Нацбанку, серед ключових новацій, які діють вже з початку 2024 року, є:

  • вирахування з капіталу повного обсягу непрофільних активів замість 75% за попередніми вимогами; 
  • урахування в ризикозважених активах 100% розрахункового розміру операційного ризику замість 50%.

Опісля банки оновлять дані про розрахунковий розмір операційного ризику, а на підставі актуальних показників фінансової звітності й після тестових розрахунків враховуватимуть у нормативах достатності капіталу розрахунковий розмір ринкового ризику. Із серпня будуть оновлені також вимоги до структури капіталу й впроваджено нові нормативи його достатності.

Розрахунковий вплив усіх запланованих вимог на капітал банків з урахуванням структури їх балансів становить близько 25 млрд грн. Банки здатні виконати ці вимоги навіть з урахуванням підвищення ставки податку на прибуток.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies