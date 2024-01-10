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Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у цьому році на 3,2%

За підсумками 2023 року зростання ВВП України відбулося на рівні 4,8%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у цьому році на 3,2%
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році – на 6,5%, передає Укрінформ із посиланням на прогноз банку. 

За оцінкою Світового банку, зростання ВВП України за підсумками 2023 року відбулося на рівні 4,8%.

“У Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Незважаючи на цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до вторгнення РФ”, – заявили в СБ.

Проте банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5% (найвищий показник для регіону “Європа й Центральна Азія”).

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