Естонія наступні чотири роки вкладатиме по 0,25% ВВП в оборону України і закликала інші країни зробити так само

У наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії щодо відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що наступні чотири роки країна продовжить надавати Києву військову допомогу у розмірі 0,25% внутрішнього валового продукту Естонії, повідомляє ERR.

"Внесок Естонії у перемогу України складе 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні", - сказала Каллас після чергового засідання Ради з питань державної оборони.

Вона закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші країни.

Глава естонського уряду додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро.

"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", – пояснила прем'єр-міністр.

За словами Каллас, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії щодо відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Каллас зазначила, що багато людей звикли до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. Однак, на думку прем'єр-міністра, у різних країнах необхідно проводити послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Естонія забезпечила навчання понад 1300 українських військовослужбовців, що становить приблизно шосту частину від кількості естонських сил оборони, які були підготовлені за два роки.