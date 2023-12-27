Естонія за два роки підготувала 1300 українських військових

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Естонія забезпечила навчання понад 1300 українських військовослужбовців, що становить приблизно шосту частину від кількості естонських сил оборони, які були підготовлені за два роки, – пише ERR.

"З початку війни ми підготували понад 1300 українських солдатів. Це в основному базова підготовка для солдатів, а також артилерійська, снайперська підготовка, а також кіберпідготовка", – сказав Роланд Муроф, речник Міноборони Естонії.

Лаасік розповів, що таке навчання українських солдатів принесе користь і Силам оборони Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів та солдатів, які проходять тут підготовку", – уточнив він.

Витрати навчання українців в Естонії покриває як сама країна, так і в рамках місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні.