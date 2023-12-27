ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСвіт

Естонія за два роки підготувала 1300 українських військових

Українські військові пройшли артилерійську, снайперську, а також кіберпідготовку.

Естонія за два роки підготувала 1300 українських військових
Фото: КМДА

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Естонія забезпечила навчання понад 1300 українських військовослужбовців, що становить приблизно шосту частину від кількості естонських сил оборони, які були підготовлені за два роки, – пише ERR.

"З початку війни ми підготували понад 1300 українських солдатів. Це в основному базова підготовка для солдатів, а також артилерійська, снайперська підготовка, а також кіберпідготовка", – сказав Роланд Муроф, речник Міноборони Естонії. 

Лаасік розповів, що таке навчання українських солдатів принесе користь і Силам оборони Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів та солдатів, які проходять тут підготовку", – уточнив він.

Витрати навчання українців в Естонії покриває як сама країна, так і в рамках місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies