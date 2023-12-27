Помер ексміністр фінансів Німеччини Шойбле, який закликав ЄС згуртуватися проти Путіна

Він був депутатом німецького Бундестагу протягом 51 року, відігравши ключову роль у переговорах щодо возз’єднання Німеччини після падіння Берлінської стіни.

У віці 81 рік помер колишній міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, який допоміг вивести єврозону через боргову кризу і закликав Євросоюз згуртуватися проти Володимира Путіна, пише BBC.

Він був депутатом німецького Бундестагу протягом 51 року, відігравши ключову роль у переговорах щодо возз’єднання Німеччини після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Потім Шойбле пережив замах на його життя, який вчинив психічно неврівноважений озброєний чоловік.

Попри те, що він ніколи не був канцлером, Шойбле вважався одним із найвпливовіших післявоєнних політиків Німеччини.За межами Німеччини він став “символом ненависті для багатьох греків” під час боргової кризи в єврозоні, бувши архітектором вкрай непопулярної програми жорсткої економії, нав’язаної Афінам.

Вольфганг Шойбле приєднався до консервативної партії ХДС у 1965 році й увійшов до Бундестагу через сім років, коли йому було 30.

На посаді міністра внутрішніх справ Західної Німеччини, він підписав договір у Східному Берліні, який об’єднав країну в серпні 1990 року. Пізніше Шойбле назвав возз’єднання “найвищою точкою свого політичного життя”.

Через дев’ять днів після офіційного возз’єднання Німеччини чоловік отримав поранення в спинний мозок і щелепу під час виборчої кампанії і до кінця життя пересувався в інвалідному візку.

Він став лідером Християнсько-демократичного союзу у 1998 році, до скандалу з партійними пожертвуваннями у 2000-му, коли партію очолила Ангела Меркель. Ставши канцлером Німеччини в 2005 році, вона призначила його спочатку міністром внутрішніх справ, а потім міністром фінансів.

Залишивши уряд у 2017 році, Шойбле став президентом Бундестагу. Він був депутатом з найдовшим терміном, перемігши на виборах у 14 округах.