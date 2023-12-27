Унаслідок гроз в Австралії загинуло 10 осіб, тисячі людей залишилися без світла

Сильний град і зливи прийшли у штати Вікторія, Новий Південний Уельс і Квінсленд 25 і 26 грудня.

Десятеро людей загинули в Австралії після сильних гроз, які зійшли на схід країни під час різдвяних свят, десятки тисяч об’єктів все ще залишаються знеструмленими.

Про це пише Reuters.

Сильний град і зливи прийшли у штати Вікторія, Новий Південний Уельс і Квінсленд 25 і 26 грудня. У деяких із найбільш постраждалих районів сильний вітер зривав дахи та валив дерева. Понад 90 тисяч домогосподарств залишаються знеструмленими.

Три особи загинули після того, як яхта перекинулася поблизу Грін-Айленд у затоці Мортон-Бей під час шторму.

За даними поліції, двох жінок було знайдено мертвими неподалік міста Гімпі, приблизно за 180 км на північ від столиці штату Брісбен, після того, як їх змило затопленою зливовою каналізацією. На півдні штату так само загинула дев'ятирічна дівчинка.

Влада попередила, що річки й струмки, рівень води у яких швидко підіймається, можуть вийти з берегів і затопити наметові табори, які зазвичай стають багатолюдними в різдвяні та новорічні тижні.

Так, чоловіка знайшли мертвим у наметовому таборі у Вікторії після повені. Ймовірно, він розбив там табір із жінкою, яку знайшли мертвою у вівторок.

Двоє осіб загинули внаслідок падіння дерев.

Прем'єр-міністр штату Квінсленд Стівен Майлз Шторм розповів журналістам, що негода безпрецендентно зруйнувала бетонну лінію електропередачі. За його словами, збитки від циклону Джаспер, що зійшов на штат на початку грудня, і останніх гроз можуть становити “мільярди”.

Бюро метеорології Австралії прогнозує подальші дощі, хоча очікується, що погода покращиться пізніше в середу. Водночас поки Канберра бореться з дощами на сході, кілька регіонів на заході стикнулися з пожежами. Під час гасіння лісової пожежі загинув доброволець. Австралійське літо в грудні-лютому перебуває під впливом явища Ель-Ніньйо, яке може спричинити екстремальні погодні умови від лісових пожеж до циклонів і тривалих посух.