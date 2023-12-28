Латвія передала нові генератори для закладів освіти в Чернігівській області

"Обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання у закладах освіти", – йдеться у повідомленні.

Це – урядова допомога, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Генератори призначені для громад.

Латвія передала Чернігівській області ще 32 дизельні генератори для закладів освіти.

Фото: В'ячеслав час у Telegram

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