Латвія передала нові генератори для закладів освіти в Чернігівській області

Латвія передала Чернігівській області ще 32 дизельні генератори для закладів освіти.
Це – урядова допомога, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Генератори призначені для громад.
"Обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання у закладах освіти", – йдеться у повідомленні.
- Через російські обстріли прикордоння Чернігівської області виникають перебої з електропостачанням. Нещодавно ворог вдарив по електромережах і водонапірній башті.
- Це вже не перша допомога Латвії із генераторами. Країна допомогла українцям із резервним живленням ще торік, коли росіяни почали масовані удари по енергетичній інфраструктурі.