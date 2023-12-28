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Латвія передала нові генератори для закладів освіти в Чернігівській області

32 дизельні генератори призначені громадам. 

Латвія передала нові генератори для закладів освіти в Чернігівській області
Фото: В'ячеслав час у Telegram

Латвія передала Чернігівській області ще 32 дизельні генератори для закладів освіти.

Це – урядова допомога, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Генератори призначені для громад.

"Обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання у закладах освіти", – йдеться у повідомленні.

  • Через російські обстріли прикордоння Чернігівської області виникають перебої з електропостачанням. Нещодавно ворог вдарив по електромережах і водонапірній башті. 
  • Це вже не перша допомога Латвії із генераторами. Країна допомогла українцям із резервним живленням ще торік, коли росіяни почали масовані удари по енергетичній інфраструктурі. 
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