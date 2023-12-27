США переглядають підтримку України у війні проти РФ, - Politico

У Вашингтоні наголошують, що ніяких переговорів із Росією не планується.

Сполучені Штати почали робити наголос на забезпеченні кращої позиції України на ймовірних переговорах замість стратегії повної перемоги над Росією на полі бою.

Про це повідомляє Politico з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена та європейського дипломата у Вашинтоні.

В матеріалі зазначається, що американські та європейські посадовці через “переважно невдалий контрнаступ” обговорюють перехід України до більш оборонної стратегії. Йдеться про посилення систем ППО і будівництво укріплень, розміщення колючого дроту, протитанкових загороджень і ровів на кордоні з Білоруссю.

Також адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні української оборонної промисловості, щоб забезпечити необхідне озброєння, схвалити передачу якого Конгрес США наразі ухиляється.

Анонімний посадовець адміністрації Байдена наголосив, що США не відмовляють Україну від підготовки до майбутніх наступів. Також у Вашингтоні наголошують, що ніяких переговорів із Росією не планується.

Ще одне анонімне джерело, європейський дипломат у Вашингтоні, розповів, що ЄС погрожує прискоренням членства України в НАТО, щоб "поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів" із Росією.

На думку видання, причинами такої зміни є як ситуація у США - падіння рейтингів Байдена, наближення виборів у 2024 році, так і в Україні - "спротив" Володимиру Зеленському з боку генерала Валерія Залужного та мера Києва Віталія Кличка.

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