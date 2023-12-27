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США переглядають підтримку України у війні проти РФ, - Politico

У Вашингтоні наголошують, що ніяких переговорів із Росією не планується.

США переглядають підтримку України у війні проти РФ, - Politico
Фото: EPA\UPG

Сполучені Штати почали робити наголос на забезпеченні кращої позиції України на ймовірних переговорах замість стратегії повної перемоги над Росією на полі бою.

Про це повідомляє Politico з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена та європейського дипломата у Вашинтоні.

В матеріалі зазначається, що американські та європейські посадовці через “переважно невдалий контрнаступ” обговорюють перехід України до більш оборонної стратегії. Йдеться про посилення систем ППО і будівництво укріплень, розміщення колючого дроту, протитанкових загороджень і ровів на кордоні з Білоруссю.

Також адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні української оборонної промисловості, щоб забезпечити необхідне озброєння, схвалити передачу якого Конгрес США наразі ухиляється.

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Анонімний посадовець адміністрації Байдена наголосив, що США не відмовляють Україну від підготовки до майбутніх наступів. Також у Вашингтоні наголошують, що ніяких переговорів із Росією не планується.

Ще одне анонімне джерело, європейський дипломат у Вашингтоні, розповів, що ЄС погрожує прискоренням членства України в НАТО, щоб "поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів" із Росією.

На думку видання, причинами такої зміни є як ситуація у США - падіння рейтингів Байдена, наближення виборів у 2024 році, так і в Україні -  "спротив" Володимиру Зеленському з боку генерала Валерія Залужного та мера Києва Віталія Кличка.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні 

  • Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.

  • 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.

  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.

  • Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня. 

  • Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.

  • Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.

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