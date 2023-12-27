Верховний суд Мічигану відмовився виключати Трампа із списку кандидатів у 2024 році, – CNN

Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про "участь у повстанні чи заколоті", – пише CNN.

Позов подала ліволіберальна група Free Speech For People, які зазначили, що дії Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під визначення "повстання". В такому випадку він не може претендувати на державні посади відповідно до розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Відхилений позов Верховним судом Мічигану дещо контрастує з нещодавнім рішенням Верховного суду Колорадо, який виключив Трампа із президентських перегонів через його роль у заворушеннях на Капітолії 6 січня. Виконання цього рішення на розгляді апеляційного суду.

На відміну від Колорадо, позов у Мічигані так і не дійшов до суду та був відхилений на початку процесу. Всі суди нижчої інстанції навіть не прийняли позов до розгляду з процедурних причин, вказавши, що законодавство Мічигану не дає місцевим виборним комісіям права забороняти претендентам на посаду президента участь у праймеріз.

Суддя Верховного суду Мічигану Елізабет Велч, пояснила рішення суду тим, що штат не має законодавчого положення, "яке б вимагало від особи, яка претендує на посаду президента США, підтвердити свою юридичну кваліфікацію для обіймання цієї посади".

Відповідно, суди Мічигану не розглядали питання, чи справді дії Трампа під час штурму Капітолія можна кваліфікувати як причетність до "повстання" й чи поширюється на нього дія розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

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