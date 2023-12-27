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У Гані розпочало роботу посольство України. На черзі – Руанда, Мозамбік і Ботсвана

Загалом в Африці планується відкрити 10 нових дипустанов.

У Гані розпочало роботу посольство України. На черзі – Руанда, Мозамбік і Ботсвана
посольство України в Гані
Фото: МЗС

У столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. Відкриття нової дипустанови відбулося на виконання доручення президента Володимира Зеленського щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Минулоріч президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян”, – зазначив міністр.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа здійснюватиме всі свої функції: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

За словами Кулеби, наступними країнами, в яких незабаром відкриють українські посольства, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити 10 нових посольств в Африці.

  • До великої війни Африка не була серед пріоритетів зовнішньої політики України. Після розпаду СРСР усі дипустанови на континенті успадкувала Москва. Києву ж довелося будувати стосунки з Африкою з нуля. Контакти з країнами регіону активізували лише після повномасштабного вторгнення. Утім рівень присутності України на континенті все ще недостатній. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Африканські виклики для України".
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