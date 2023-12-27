В Аргентині податкова змінила систему доступу імпортерів на валютний ринок

Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.

Уряд Аргентини скасував обмеження імпорту, а центральний банк готується продати доларові облігації для погашення комерційних боргів за кордоном, просуваючи програму вільної торгівлі нового президента Хав’єра Мілея.

Про це пише Bloomberg.

Податкові органи замінили бюрократичну систему імпорту, яка змушувала компанії отримувати ручне схвалення кожної поставки, на ту, яка опирається більше на дані.

“Від сьогодні ми нормалізуємо процес імпорту, який був повністю заблокований, створюючи більший інфляційний тиск та дефіцит. Урядова бюрократія більше не матиме права вирішувати, хто імпортує товари, а хто ні”, − написав міністр економіки Луїс Капуто в соціальних мережах.

Через брак доларів попередній уряд Аргентини обмежував імпорт, намагаючись підтримувати валютний контроль, через який песо залишався завищеним. Уряд Мілея девальвував песо на більше ніж 50% у перший тиждень його перебування на посаді, тоді як його центральний банк почав відновлювати свої виснажені валютні резерви, що є ключовим кроком на шляху нормалізації торгівлі.

Дефіцит імпорту завдав збитків реальному сектору економіки в останні місяці: лікарні заявили, що не можуть ввозити необхідне обладнання, яке вироблено за кордоном. Навіть великі міжнародні гравці, такі як General Motors, у жовтні тимчасово призупинили виробництво на своєму автомобільному заводі через брак автозапчастин.

“Поки уряд розробляє нову систему для імпортерів, центральний банк робить ще один крок, щоб допомогти компаніям відновити торгівлю”, − зазначає видання.

Фінансові органи планують завтра виставити на аукціон трирічні доларові облігації “Бопреаль” для імпортерів, які заборгували своїм постачальникам за кордоном близько 30 мільярдів доларів через обмеження на капітал. Облігації пропонують 5% річну відсоткову ставку та спрямовані на те, щоб допомогти центральному банку поглинути частину песо в економіці у спробі послабити інфляційний тиск.

Мілей також вжив ще одну міру жорсткої економії, скоротивши своїм указом щонайменше 5000 державних службовців, які почали працювати раніше цього року.

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