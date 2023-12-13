“Шокова терапія” від Мілея: Аргентина девальвує песо на понад 50% до долара

Новий уряд Аргентини заявляє, що послабить вартість своєї валюти песо на понад 50% до долара США, пише BBC.
Це частина “економічної шокової терапії”, яка, за словами нового президента Хав'єра Мілея, потрібна країні для подолання найгіршої кризи за останні десятиліття.
Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про значне скорочення державних видатків. Це включає зменшення субсидій на паливо і транспорт, а також заморожування витрат на деякі великі державні контракти і рекламу. Коментуючи скорочення витрат на інфраструктурні проєкти, Капуто заявив: “Реальність така, що немає грошей для оплати більшої кількості громадських робіт, які, як знають усі аргентинці, часто опиняються в кишенях політиків чи чергових бізнесменів”.
Урядовець наголосив, що він успадкував найгіршу економічну ситуацію в історії Аргентини та намагається уникнути гіперінфляції.
“Протягом кількох місяців ми будемо у гіршому становищі, ніж раніше, особливо щодо інфляції. І я говорю це тому, що, як каже президент, краще сказати незручну правду, ніж зручну брехню”, − заявив він.
В Аргентині за останній рік ціни зросли приблизно на 150%. Країна також має низькі грошові резерви й високий державний борг, а 40% населення живе за межею бідності.
Міжнародний валютний фонд, якому Буенос-Айрес заборгував 44 мільярди, назвав ці заходи сміливими і заявив, що вони допоможуть створити умови для зростання приватного сектора. Глава МВФ Крістіна Георгієва заявила, що дії уряду є важливим кроком на шляху до відновлення стабільності та економічного потенціалу країни.
Капуто заявив, що обмінний курс буде знижено до 800 песо за долар США з приблизно 391 песо. З 2019 року Аргентина штучно підтримує сильну валюту, суворо контролюючи рух валюти. Це допомогло стимулювати попит на долар США на неофіційному валютному ринку, де песо торгувався набагато нижчим курсом.
- Хав’єр Мілей був приведений до присяги як президент Аргентини минулої неділі. Його виборча компанія зосереджувалася на обіцянках суттєво скоротити видатки. Він вже зменшив штати дев'яти урядових міністерств, що має зменшити робочі місця у державному секторі на 34%.
- Мілей - телезірка, ультраправий популіст, 19 листопада цього року здобув перемогу в другому турі президентських виборів в Аргентині, набравши 55,69% голосів виборців.
- У минулому новообраний аргентинський президент був вокалістом кавер-гурту Everest. Знайшов славу економічного експерта в аргентинських телевізійних шоу, де розповідав як про нещастя інфляції, так і про секс. Епатажність зробила його впізнаваним і допомогла почати кар'єру в політиці приблизно п'ять років тому.
- Мілей програв у першому турі виборів, набравши 36,6% голосів. Його опонентом був Серхіо Масса.
- Невдовзі після виборів Зеленський провів телефонну розмову з Мілеєм і запросив свого аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.
- Президент Володимир Зеленський зустрівся з Мілеєм після інавгурації. 11 грудня стало відомо, що Аргентина погодилася провести на початку 2024 року саміт з лідерами Латинської Америки, присвячений Україні. Більше про візит Зеленського у Буенос-Айрес та його результати читайте у матеріалі Lb.ua "Інавгурація в Аргентині. З чим поїхав Зеленський від Мілея".