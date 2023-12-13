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“Шокова терапія” від Мілея: Аргентина девальвує песо на понад 50% до долара

Міністр економіки заявив, що він успадкував найгіршу економічну ситуацію в історії країни та намагається уникнути гіперінфляції.

“Шокова терапія” від Мілея: Аргентина девальвує песо на понад 50% до долара
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Новий уряд Аргентини заявляє, що послабить вартість своєї валюти песо на понад 50% до долара США, пише BBC.

Це частина “економічної шокової терапії”, яка, за словами нового президента Хав'єра Мілея, потрібна країні для подолання найгіршої кризи за останні десятиліття.

Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про значне скорочення державних видатків. Це включає зменшення субсидій на паливо і транспорт, а також заморожування витрат на деякі великі державні контракти і рекламу. Коментуючи скорочення витрат на інфраструктурні проєкти, Капуто заявив: “Реальність така, що немає грошей для оплати більшої кількості громадських робіт, які, як знають усі аргентинці, часто опиняються в кишенях політиків чи чергових бізнесменів”.

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Урядовець наголосив, що він успадкував найгіршу економічну ситуацію в історії Аргентини та намагається уникнути гіперінфляції.

“Протягом кількох місяців ми будемо у гіршому становищі, ніж раніше, особливо щодо інфляції. І я говорю це тому, що, як каже президент, краще сказати незручну правду, ніж зручну брехню”, − заявив він.

В Аргентині за останній рік ціни зросли приблизно на 150%. Країна також має низькі грошові резерви й високий державний борг, а 40% населення живе за межею бідності.

Міжнародний валютний фонд, якому Буенос-Айрес заборгував 44 мільярди, назвав ці заходи сміливими і заявив, що вони допоможуть створити умови для зростання приватного сектора. Глава МВФ Крістіна Георгієва заявила, що дії уряду є важливим кроком на шляху до відновлення стабільності та економічного потенціалу країни.

Капуто заявив, що обмінний курс буде знижено до 800 песо за долар США з приблизно 391 песо. З 2019 року Аргентина штучно підтримує сильну валюту, суворо контролюючи рух валюти. Це допомогло стимулювати попит на долар США на неофіційному валютному ринку, де песо торгувався набагато нижчим курсом.

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