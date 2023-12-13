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Пункт пропуску "Дорогуськ - Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби

Польська поліція повідомила, що поламану вантажівку, яка перекривала рух до КПП, прибрали.

Пункт пропуску "Дорогуськ - Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
Черга з вантажівок на польсько-українському кордоні в Медиці, 16 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Дорогу між Хелмом і прикордонним переходом з Україною в Дорогуську розблоковано повністю.

Як повідомили у поліції Хелма, вантажівки, яка у понеділок зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже немає. Її прибрали з дороги, тому проїзд в обидві сторони безперешкодний, пише "RMF24".

Зараз на в’їзд до України велика черга вантажівок. 

"Прикордонний пункт повністю укомплектований і потрібно близько 32 годин, щоб розвантажити чергу з приблизно 700 вантажівок, які прямують з Польщі в Україну через Дорогуськ", – сказав Міхал Дерус, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, повідомило видання. 

Що відомо про ситуацію навколо КПП:

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