Пункт пропуску "Дорогуськ - Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби

Дорогу між Хелмом і прикордонним переходом з Україною в Дорогуську розблоковано повністю.
Як повідомили у поліції Хелма, вантажівки, яка у понеділок зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже немає. Її прибрали з дороги, тому проїзд в обидві сторони безперешкодний, пише "RMF24".
Зараз на в’їзд до України велика черга вантажівок.
"Прикордонний пункт повністю укомплектований і потрібно близько 32 годин, щоб розвантажити чергу з приблизно 700 вантажівок, які прямують з Польщі в Україну через Дорогуськ", – сказав Міхал Дерус, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, повідомило видання.
Що відомо про ситуацію навколо КПП:
- 6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.
- 11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
- Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
- За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.