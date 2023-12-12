Спікер Палати представників Джонсон після зустрічі зі Зеленським: Умови допомоги Україні - незмінні

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у вівторок, 12 грудня, у нього була "хороша" зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, але він переконаний, що США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, перш ніж просувати законопроєкт про допомогу, передає CNN.

"Від початку ... нам потрібна була ясність щодо того, що ми робимо в Україні і як ми здійснюватимемо належний нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів платників податків, і нам були потрібні зміни на кордоні. Поки що ми не отримали ні того, ні іншого", — сказав Джонсон, назвавши ситуацію на кордоні "абсолютною катастрофою".

"Перша умова будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку стосується насамперед нашої власної національної безпеки", - заявив спікер Палати представників.

Джонсон звинуватив Білий дім у тому, що той не зміг сформулювати чіткої стратегії, яка допоможе Україні перемогти у війні проти РФ.

Про яку допомогу йдеться