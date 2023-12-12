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​ЗМІ: 13 грудня Єврокомісія "розморозить" рішення про 10 млрд євро для Угорщини

Для цього угорський парламент має ухвалити останній елемент судової реформи, на очікує Брюссель.

​ЗМІ: 13 грудня Єврокомісія "розморозить" рішення про 10 млрд євро для Угорщини
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Угорщина може завтра, 13 грудня, дочекатися від Єврокомісії "розмороження" 10 мільярдів євро, пише Nepszava з посиланням на джерела серед посадовців ЄС.

Для цього угорський парламент має ухвалити останній елемент судової реформи, яку очікує Брюссель.

Досі Угорщина не мала доступу до Фонду згуртування обсягом приблизно 22 мільярди євро, який треба погасити з 2021 по 2027 рік. Це тому, що у ЄС виникли серйозні побоювання щодо незалежності судової системи країни.

Минулого року уряд Угорщини вжив низку заходів щодо зменшення невдоволення у Брюсселі, і йому залишилося лише внести поправки до закону.

Останнє, що залишилося, - це гарантувати, що угорські судді зможуть безперешкодно звертатися до суду Європейського Союзу із запитами щодо попереднього ухвалення рішення. 

Декілька джерел в ЄС повідомили виданню, що експерти ЄК мають застереження щодо впровадження судової реформи. Однак президентка Урсула фон дер Ляєн та члени Єврокомісії не поділяють занепокоєння і, як очікується, у середу дадуть позитивну оцінку рішенням Угорщини.

Водночас виплати можуть бути зупинені у будь-який момент, якщо з'ясується, що Угорщина порушує стандарти ЄС.

  • Раніше дипломати ЄС запевняли, що 10 млрд євро для Угорщини -  це не через "шантаж" Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів цього четверга і п’ятниці.
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