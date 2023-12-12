Єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі

Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

Прихильні до Ірану єменські хусити заявили у вівторок, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера STRINDA в рамках своєї останньої операції на знак протесту проти бомбардування Гази Ізраїлем, пише Reuters.

Група націлилася на танкер ракетою після того, як екіпаж відмовився реагувати на всі попередження, сказав військовий речник хуситів Єхія Саріа в телевізійній заяві.

Він пообіцяв, що хусити продовжуватимуть блокувати кораблі, які прямують до ізраїльських портів, доки Ізраїль не дозволить ввозити продовольство та медичну допомогу до сектору Гази.

Напад на танкер STRINDA стався приблизно в 60 морських милях (111 км) на північ від протоки Баб-ель-Мандаб, що з’єднує Червоне море та Аденську затоку, приблизно о 21:00 за Гринвічем, повідомив Reuters офіційний представник США. Другий офіційний представник США сказав, що STRINDA зміг рухатися власним ходом протягом кількох годин після атаки.

“У момент атаки американських кораблів поблизу не було, але (есмінець ВМС США) USS MASON відповів на виклик M/T STRINDA і наразі надає допомогу”, — заявили в Центральному командуванні збройних сил США на Близькому Сході.

Атака спричинила пожежу та завдала шкоди кораблю, але жертв немає, йдеться у заяві американських військових.

Речник хуситів заявив, що останніми днями угруповання зуміло перешкодити проходу кількох кораблів.

Зараз танкер-хімовоз прямує до безпечного порту, повідомив Reuters норвезький власник судна Mowinckel Chemical Tankers. Екіпаж танкера STRINDA з 22 осіб з Індії не постраждав, повідомив голова Mowinckel Гейр Белснес.

Хусити долучилися до конфлікту Ізраїлю та ХАМАС, який почався на Близькому Сході з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і стріляючи з безпілотників і ракет по самому Ізраїлю.

У суботу хусити заявили, що будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Судно STRINDA завантажувало рослинну олію та біопаливо в Малайзії та прямувало до Венеції, Італія, свідчать дані компанії Kpler, що займається спостереженням за судами.

Наразі не було зрозуміло, чи мала СТРІНДА якісь зв'язки з Ізраїлем.

Угруповання, яке контролює більшу частину Ємену, стверджує, що напади є демонстрацією підтримки палестинців, і пообіцяло, що вони триватимуть, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Газу.

Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном «Осі опору», які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.

Протягом першого тижня грудня три комерційні судна зазнали нападу в міжнародних водах, що змусило втрутитися есмінець ВМС США.

Минулого місяця хусити також захопили вантажне судно, яке належало Британії, яке було пов’язане з ізраїльською компанією.

Сполучені Штати та Великобританія засудили напади на кораблі, звинувативши Іран у його ролі в підтримці хуситів. Тегеран каже, що його союзники приймають рішення самостійно.

Зі свого боку, Саудівська Аравія попросила США проявити стриманість у відповідь на напади.