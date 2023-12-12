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"Готові скорочувати бюрократію": Зеленський запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб

Президент під час візиту до Штатів зустрівся з керівниками американських оборонних компаній. 

"Готові скорочувати бюрократію": Зеленський запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб
Зустріч Володимира Зеленського з керівниками оборонних компаній США
Фото: Володимир Зеленський в X

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

Він заявив про готовність виробляти більшу кількість боєприпасів та техніки, але наголосив, що для цього Україна потребує підтримки. За словами президента, важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем. 

"Ми можемо створити більше робочих місць, дати більше сили й більше переваг нашим народам, працюючи разом", – сказав він у дописах в X і Telegram.

Зеленський запропонував американцям створити в Україні європейський оборонний хаб. 

"Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення", – запевнив він.

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