"Готові скорочувати бюрократію": Зеленський запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.
Він заявив про готовність виробляти більшу кількість боєприпасів та техніки, але наголосив, що для цього Україна потребує підтримки. За словами президента, важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.
"Ми можемо створити більше робочих місць, дати більше сили й більше переваг нашим народам, працюючи разом", – сказав він у дописах в X і Telegram.
Зеленський запропонував американцям створити в Україні європейський оборонний хаб.
"Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення", – запевнив він.
I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023
I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ
- Візит до Штатів український президент здійснив після Аргентини, куди він поїхав на інавгурацію нового президента Мілея. На 12 грудня Зеленський запрошений до Білого дому на перемовини із Джо Байденом.
- Поїздка до США відбувається на тлі ступору із виділенням нової допомоги Конгресом. Ще 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Попри це, республіканці в Сенаті заблокували законопроєкт про виділення допомоги Україні, як і Ізраїлю. Вони наполягають на тому, аби в законопроєкті були ухвалені норми про посилення мексиканського кордону. Байден назвав це політичним шантажем і сказав, що ставки занадто високі.
- Про те, що відбувається з допомогою США, читайте в матеріалі на LB.ua.