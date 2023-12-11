Сейм Польщі обрав новим главою уряду Дональда Туска

За його кандидатуру проголосували 248 депутатів, 201 був проти.

Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.

Про це повідомляє Укрінформ.

За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.

"Оголошую, що Сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів", - повідомив підсумки голосування маршалок Сейму Шимон Головня.

Після голосування Туск подякував депутатам за довіру, а також висловив вдячність усім полякам, які на парламентських виборах 15 жовтня "віддали свої голоси за зміну влади" в країні.

Очікується, що у вівторок новий прем’єр оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

Напередодні Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.

У середу, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда має прийняти присягу у нового складу Ради міністрів. Того ж дня Туск представлятиме Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

Хто такий Дональд Туск

2000-го Туск разом із кількома відомими політиками правого спрямування створює право-центристську, ліберальну "Громадянську платформу". Вона стала найбільшою опозиційною партією по відношенню до посткомуністичної більшості, а сам Д.Туск обійняв посаду віце-спікера Сейму.

З 2003 - голова ДП. У 2005 очолював ДП на парламентських виборах (партія посіла друге місце, отримавши 36,33% голосів виборців і залишилася в опозиції).

У 2005 брав участь у президентських виборах, посівши друге місце у другому турі (45,96%), програвши Леху Качинському.

21 жовтня 2007 року ДП перемогла на позачергових парламентських виборах. Значну роль у цьому успіху відіграла переконлива перемога Туска у теледебатах із прем'єр-міністром Ярославом Качинським. 16 листопада 2007 року Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі.

Не брав участі у президентських виборах 2010 року.

На парламентських виборах 2011 року очолювана ним партія посіла перше місце з 39,11% голосів виборців та отримала 206 місць у Сеймі. Партія також отримала більшість у Сенаті.

30 серпня 2014 року обраний на посаду голови Європейської ради.

9 березня 2017 року Дональда Туска було переобрано головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в його рідній Польщі.

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