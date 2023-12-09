Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
ГоловнаСвіт

Кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною

Дональд Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.

Кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною
Фото: EPA/UPG

Лідерпартії «Громадянська платформа» та кандидат на посаду прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск оголосив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в новому уряді, який за його словами розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом.

Як заявив політик, він негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок, повідомив "Голос Америки". 

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Хто такий Дональд Туск:

  • 2000-го Туск разом із кількома відомими політиками правого спрямування створює право-центристську, ліберальну "Громадянську платформу". Вона стала найбільшою опозиційною партією по відношенню до посткомуністичної більшості, а сам Д.Туск обійняв посаду віце-спікера Сейму.
  • З 2003 - голова ДП. У 2005 очолював ДП на парламентських виборах (партія посіла друге місце, отримавши 36,33% голосів виборців і залишилася в опозиції).
  • У 2005 брав участь у президентських виборах, посівши друге місце у другому турі (45,96%), програвши Леху Качинському. 
  • 21 жовтня 2007 року ДП перемогла на позачергових парламентських виборах. Значну роль у цьому успіху відіграла переконлива перемога Туска у теледебатах із прем'єр-міністром Ярославом Качинським. 16 листопада 2007 року Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі.
  • Не брав участі у президентських виборах 2010 року.
  • На парламентських виборах 2011 року очолювана ним партія посіла перше місце з 39,11% голосів виборців та отримала 206 місць у Сеймі. Партія також отримала більшість у Сенаті.
  • 30 серпня 2014 року обраний на посаду голови Європейської ради.
  • 9 березня 2017 року Дональда Туска було переобрано головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в його рідній Польщі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies