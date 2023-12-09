Кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною

Лідерпартії «Громадянська платформа» та кандидат на посаду прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск оголосив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в новому уряді, який за його словами розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом.
Як заявив політик, він негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок, повідомив "Голос Америки".
За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.
Хто такий Дональд Туск:
- 2000-го Туск разом із кількома відомими політиками правого спрямування створює право-центристську, ліберальну "Громадянську платформу". Вона стала найбільшою опозиційною партією по відношенню до посткомуністичної більшості, а сам Д.Туск обійняв посаду віце-спікера Сейму.
- З 2003 - голова ДП. У 2005 очолював ДП на парламентських виборах (партія посіла друге місце, отримавши 36,33% голосів виборців і залишилася в опозиції).
- У 2005 брав участь у президентських виборах, посівши друге місце у другому турі (45,96%), програвши Леху Качинському.
- 21 жовтня 2007 року ДП перемогла на позачергових парламентських виборах. Значну роль у цьому успіху відіграла переконлива перемога Туска у теледебатах із прем'єр-міністром Ярославом Качинським. 16 листопада 2007 року Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі.
- Не брав участі у президентських виборах 2010 року.
- На парламентських виборах 2011 року очолювана ним партія посіла перше місце з 39,11% голосів виборців та отримала 206 місць у Сеймі. Партія також отримала більшість у Сенаті.
- 30 серпня 2014 року обраний на посаду голови Європейської ради.
- 9 березня 2017 року Дональда Туска було переобрано головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в його рідній Польщі.