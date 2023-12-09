Кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною

Дональд Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.

Лідерпартії «Громадянська платформа» та кандидат на посаду прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск оголосив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в новому уряді, який за його словами розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом.

Як заявив політик, він негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок, повідомив "Голос Америки".

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Хто такий Дональд Туск: