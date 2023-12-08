Міністерство транспорту Словаччини не відстояло інтереси перевізників, - UNAS

Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників. Крім того, заплановані кроки не запобігають колапсу автомобільного вантажного транспорту в Словаччині.
Про це повідомила пресслужба UNAS.
“Ми знайшли згоду лише в довгостроковій перспективі, яка, однак, не матиме необхідного впливу на реабілітацію поточної ситуації. Це також результат бездіяльності Міністерства транспорту за останнє десятиліття в деяких сферах автомобільного транспорту”, - йдеться у повідомленні.
На думку UNAS, словацький транспортний ринок стає абсолютним васалом могутніх держав ЄС, які приймають рішення типу “Про нас, без нас”, не маючи хоча б часткової оцінки реальності.
Словацькі перевізники вважають, що шантаж зупинкою європейських фондів, якщо кордон не розблокують, є вагомим аргументом. Втім, Мінтранспорту не адало жодної відповіді, які кошти з фондів ЄС будуть використані для порятунку словацького автотранспорту.
UNAS наголосила, що “залишається у страйковій готовності”.
Що передувало
-
Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанта вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке” в обох напрямках.
-
4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке”, завершилися. Станом на ранок 5 грудня в черзі на території Словаччини в бік України перебували 625 вантажних транспортних засобів.
-
1 грудня Словаччина почала блокувати кордон з Україною для вантажівок. На той момент термін дії акції протесту був невідомий. Словацькі протестувальники заявили, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального й охолоджених вантажів не блокуватимуть. А ось решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості – по чотири вантажівки за годину.
-
Метою протесту словацькі перевізники назвали порятунок транспорту й збереження тисяч робочих місць у транспорті й логістиці.
-
На початку листопада пункти пропуску на кордоні з Україною почали блокувати польські перевізники. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися всіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити.
-
Докладно про те, хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні, читайте в матеріалі LB.ua.