Міністерство транспорту Словаччини не відстояло інтереси перевізників, - UNAS

Перевізники вважають, що згоду знайдено в довгостроковій перспективі, яка не матиме необхідного впливу на реабілітацію поточної ситуації.

Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників. Крім того, заплановані кроки не запобігають колапсу автомобільного вантажного транспорту в Словаччині.

Про це повідомила пресслужба UNAS.

“Ми знайшли згоду лише в довгостроковій перспективі, яка, однак, не матиме необхідного впливу на реабілітацію поточної ситуації. Це також результат бездіяльності Міністерства транспорту за останнє десятиліття в деяких сферах автомобільного транспорту”, - йдеться у повідомленні.

На думку UNAS, словацький транспортний ринок стає абсолютним васалом могутніх держав ЄС, які приймають рішення типу “Про нас, без нас”, не маючи хоча б часткової оцінки реальності.

Словацькі перевізники вважають, що шантаж зупинкою європейських фондів, якщо кордон не розблокують, є вагомим аргументом. Втім, Мінтранспорту не адало жодної відповіді, які кошти з фондів ЄС будуть використані для порятунку словацького автотранспорту.

UNAS наголосила, що “залишається у страйковій готовності”.

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