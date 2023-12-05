Рух вантажівок на кордоні Словаччини з Україною розблокований, – Прикордонна служба

Рух для вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», розблокований.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися.
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.
Прикордонна служба зазначає, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.
Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.
Що передувало
- 1 грудня Словаччина почала блокування кордону з Україною для вантажівок. На той момент термін дії акції протесту був невідомий. Словацькі протестувальники заявили, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. А ось решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості - по чотири вантажівки за годину.
- Метою протесту словацькі перевізники назвали порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці.
- На початку листопада пункти пропуску на кордоні з Україною почали блокувати польські перевізники. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити.
- Докладніше про те, хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні, читайте у матеріалі LB.ua.