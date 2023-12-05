Рух вантажівок на кордоні Словаччини з Україною розблокований, – Прикордонна служба

Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажівок.

Рух для вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», розблокований.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися.

Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Прикордонна служба зазначає, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

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