Посли ЄС розпочнуть дебати щодо переговорів про членство України в ЄС, – Reuters

Постійні представники 27 держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі завтра, 5 грудня, почнуть обговорення рішення майбутнього саміту ЄС в частині щодо відкриття переговорів із Україною та іншими кандидатами. Крім того, на зустрічі буде обговорюватися проект угоди щодо надання 50 мільярдів євро бюджетної підтримки Києву до 2027 року, – пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зустріч є початком підготовки серед 27-ми до саміту лідерів Європейського Союзу 14-15 грудня, на якому мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови, Грузії та Боснії.

Зокрема, на засіданні у вівторок розпочнеться обговорення проєкту угоди саміту лідерів. Дипломати та чиновники ЄС заявили, що перший проєкт, підготовлений до обговорення, буде змінений. Тож завтра не очікується остаточних рішень, але початок дебатів дміж державами-членами дасть уявлення про те, наскільки ймовірно чи ні дасть саміт "зелене світло" Україні.

Інформацію про формулювання щодо Києва, Кишинева й Тбілісі частково підтверджує журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"У проєкті рішень саміту ЄС початок переговорів про вступ із Україною та Молдовою вміщений у дужки, що означає відсутність остаточного рішення", – пише він у мережі "Х".

За інформацією видання, Єврокомісія запропонувала, щоб саміт ЄС погодився розпочати переговори з Україною – можливо, у березні, або коли Київ виконає остаточні умови. Для рішення про початок переговорів про членство з Україною необхідна одностайність серед країн-членів.

Нагадаємо, Угорщина знову виступила проти початку перемовин про вступ України до ЄС.На думку Віктора Орбана, пропозиція Євросоюзу щодо вступу Києва до блоку є "необґрунтованою та погано підготовленою". Раніше прем'єр Угорщини заявив, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.