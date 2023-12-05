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Хунта у Нігері скасувала угоду про військову співпрацю з Євросоюзом

Це підриває зусилля Брюсселя у боротьбі з ісламістськими повстанцями у регіоні Сахель.

Хунта у Нігері скасувала угоду про військову співпрацю з Євросоюзом
Люди мітингують проти французьких військових у Ніамеї, вересень 2023
Фото: EPA/UPG

Військові лідери Нігеру розірвали угоду про військове співробітництво з Європейським Союзом. 

Про це пише Bloomberg.

Нігерійські сили більше не братимуть участі у місії Європейського союзу з нарощування потенціалу в Нігері, відомої як EUCAP.

Розірвання угоди завдає удару по зусиллях Брюсселя у боротьбі з ісламістськими повстанцями у регіоні Сахель Західної Африки.

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“Цей крок загрожує виконанню стратегії ЄС щодо взаємодії з Нігером як із союзником у проблемному регіоні”, − зазначає видання. 

Липневий переворот у Нігері та його наслідки

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