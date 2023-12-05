Хунта у Нігері скасувала угоду про військову співпрацю з Євросоюзом

Це підриває зусилля Брюсселя у боротьбі з ісламістськими повстанцями у регіоні Сахель.

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Військові лідери Нігеру розірвали угоду про військове співробітництво з Європейським Союзом.

Про це пише Bloomberg.

Нігерійські сили більше не братимуть участі у місії Європейського союзу з нарощування потенціалу в Нігері, відомої як EUCAP.

Розірвання угоди завдає удару по зусиллях Брюсселя у боротьбі з ісламістськими повстанцями у регіоні Сахель Західної Африки.

“Цей крок загрожує виконанню стратегії ЄС щодо взаємодії з Нігером як із союзником у проблемному регіоні”, − зазначає видання.

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