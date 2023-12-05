Хунта у Нігері скасувала угоду про військову співпрацю з Євросоюзом

Військові лідери Нігеру розірвали угоду про військове співробітництво з Європейським Союзом.
Про це пише Bloomberg.
Нігерійські сили більше не братимуть участі у місії Європейського союзу з нарощування потенціалу в Нігері, відомої як EUCAP.
Розірвання угоди завдає удару по зусиллях Брюсселя у боротьбі з ісламістськими повстанцями у регіоні Сахель Західної Африки.
“Цей крок загрожує виконанню стратегії ЄС щодо взаємодії з Нігером як із союзником у проблемному регіоні”, − зазначає видання.
Липневий переворот у Нігері та його наслідки
- Нігером керує військова хунта після липневого перевороту, що став одним із дев'яти в Західній і Центральній Африці з 2020 року. У серпні військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів.
- Унаслідок нігерійського перевороту було повалено демократично обраного президента країни Мохамеда Базума, який зараз перебуває під вартою. Військові хочуть переслідувати Базума через державну зраду, у жовтні він з родиною, слугами та охороною нібито намагався втекти. Більше про переворот читайте у тексті Lb.ua “Переворот у Нігері – головний біль для Європи”.
- Тиждень тому хунта оголосила про припинення дії угоди на суму 1,7 мільярда євро для стримування міграції з Африки до Європи. Тоді ж у Нігері скасували закон, який встановлював кримінальну відповідальність за міграцію через регіон Агадес на півночі країни, економіка якого значно послабилася через дію закону.
- Після перевороту у Нігері зросли антифранцузькі настрої (Франція − колишній колонізатор країни). У жовтні Париж розпочав виведення своїх майже 1400 військових, дислокованих у Нігері, а потім відкликав свого посла.