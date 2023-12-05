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Путін їде до ОАЕ та Судівської Аравії, − Bloomberg

У центрі візиту будуть питання нафти, війни Ізраїлю та ХАМАСу і головування Москви у блоці БРІКС.

Путін їде до ОАЕ та Судівської Аравії, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін поїде з візитами до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела і ЗМІ країни-окупанта.

Путін планує відвідати Абу-Дабі в ОАЕ цього тижня.

У Саудівській Аравії він зустрінеться з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом

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Вважається, що основними темами візитів стане нафтове питання, війна Ізраїлю та ХАМАСу і головуванням Росії в БРІКС − групі найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка).

Варто підкреслити важливість країн Перської затоки для Москви, зокрема через залежність щодо доходів від експорту енергоносіїв. Саудівська Аравія, ОАЕ та Росія є членами ОПЕК+, альянсу між Організацією країн-експортерів нафти та іншими великими виробниками нафти.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз ібн Салман підкреслив рівень довіри та співробітництва між Ер-Ріядом та Москвою у нафтовій політиці. Відносини між двома країнами становлять основу ОПЕК, який минулого тижня погодився cкоробити виробництво.

ОАЕ також стали прихистиком для багатьох російських компаній, які тікають із Заходу через санкції.

Куди їздив Путін після повномастштабного вторгнення в Україну і хто був у нього

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