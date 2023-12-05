Путін їде до ОАЕ та Судівської Аравії, − Bloomberg

У центрі візиту будуть питання нафти, війни Ізраїлю та ХАМАСу і головування Москви у блоці БРІКС.

Президент Росії Володимир Путін поїде з візитами до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела і ЗМІ країни-окупанта.

Путін планує відвідати Абу-Дабі в ОАЕ цього тижня.

У Саудівській Аравії він зустрінеться з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Вважається, що основними темами візитів стане нафтове питання, війна Ізраїлю та ХАМАСу і головуванням Росії в БРІКС − групі найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка).

Варто підкреслити важливість країн Перської затоки для Москви, зокрема через залежність щодо доходів від експорту енергоносіїв. Саудівська Аравія, ОАЕ та Росія є членами ОПЕК+, альянсу між Організацією країн-експортерів нафти та іншими великими виробниками нафти.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз ібн Салман підкреслив рівень довіри та співробітництва між Ер-Ріядом та Москвою у нафтовій політиці. Відносини між двома країнами становлять основу ОПЕК, який минулого тижня погодився cкоробити виробництво.

ОАЕ також стали прихистиком для багатьох російських компаній, які тікають із Заходу через санкції.

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