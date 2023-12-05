Путін їде до ОАЕ та Судівської Аравії, − Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін поїде з візитами до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела і ЗМІ країни-окупанта.
Путін планує відвідати Абу-Дабі в ОАЕ цього тижня.
У Саудівській Аравії він зустрінеться з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.
Вважається, що основними темами візитів стане нафтове питання, війна Ізраїлю та ХАМАСу і головуванням Росії в БРІКС − групі найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка).
Варто підкреслити важливість країн Перської затоки для Москви, зокрема через залежність щодо доходів від експорту енергоносіїв. Саудівська Аравія, ОАЕ та Росія є членами ОПЕК+, альянсу між Організацією країн-експортерів нафти та іншими великими виробниками нафти.
Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз ібн Салман підкреслив рівень довіри та співробітництва між Ер-Ріядом та Москвою у нафтовій політиці. Відносини між двома країнами становлять основу ОПЕК, який минулого тижня погодився cкоробити виробництво.
ОАЕ також стали прихистиком для багатьох російських компаній, які тікають із Заходу через санкції.
Куди їздив Путін після повномастштабного вторгнення в Україну і хто був у нього
- Візит Путіна до ОАЕ відбувається в той час, коли країна приймає кліматичний саміт ООН COP28 у Дубаї. Російський лідер завбачливо прибуде з візитом після того, як більшість світових лідерів вже поїдуть.
- Мандрівки лідера РФ після його вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року є рідкісними. Міжнародні подорожі ще більше ускладнив ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах, який видав у березні Міжнародний кримінальний суд. Зокрема тому він не приїхав особисто на серпневий саміт БРІКСу у ПАР, адже країна є підписантом Римського статут, на основі якого створено МКС.
- Навесні Путін бачився у Мінську з самороголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- У жовтні Путін поїхав до Китаю на форум "Один пояс, один шлях", де зустрівся не лише з очільником КНР Cі Цзіньпіном, але й угорським прем’єром Віктором Обраном. Останній зараз активно намагається блокувати схвалення початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
- 4 вересня до Путіна у Сочі поїхав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, мова тоді йшла про відновлення "зернової угоди". Десь за тиждень до Владивостока на бронепоїзді вирушив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Путін і Ин говорили про постачання зброї для військової машини Кремля.
- Приблизно у той самий час президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва заявив, що Путіна не заарештують на саміті "Групи двадцяти" у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь.