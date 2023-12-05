В Балтійському морі проходять навчання із захисту підводної інфраструктури

У навчаннях беруть участь три країни.

Сили оборони та прикордонники Фінляндії, Великобританії та Естонії проводять військові навчання в регіоні Балтійського моря 4–5 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

“Метою навчань є розвиток можливостей для спостереження та захисту підводної інфраструктури і для відбиття підводних військових загроз”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Фінляндії уточнює, що ці навчання є частиною посилення присутності Об’єднаних експедиційних сил оборонного співробітництва (JEF) і спостереження в регіоні Балтійського моря.

Як раніше повідомлялось, підводний телекомунікаційний кабель, який сполучає Швецію з Естонією, був пошкоджений внаслідок дії “зовнішньої сили”.