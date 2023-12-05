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В Балтійському морі проходять навчання із захисту підводної інфраструктури

У навчаннях беруть участь три країни.

В Балтійському морі проходять навчання із захисту підводної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сили оборони та прикордонники Фінляндії, Великобританії та Естонії проводять військові навчання в регіоні Балтійського моря 4–5 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

“Метою навчань є розвиток можливостей для спостереження та захисту підводної інфраструктури і для відбиття підводних військових загроз”, - йдеться у повідомленні.

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Міноборони Фінляндії уточнює, що ці навчання є частиною посилення присутності Об’єднаних експедиційних сил оборонного співробітництва (JEF) і спостереження в регіоні Балтійського моря. 

Як раніше повідомлялось, підводний телекомунікаційний кабель, який сполучає Швецію з Естонією, був пошкоджений внаслідок дії “зовнішньої сили”.

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