Моравецький: Польща буде "міцно і однозначно" вимагати відновлення обов'язкових ліцензій для українських водіїв

Варшава продовжує виступати проти умов лібералізації, що діє до липня 2024.

Польща продовжить вимагати від Євросоюзу повернення обов'язкових ліцензій для українських водіїв вантажівок. Відповідну заяву зробив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Коментар польського лідера прозвучав після того, як кордон між Україною та Польщею перетнули порожні вантажівки, зазначили в The Guardian. Польські далекобійники з початку листопада блокують основні переходи для вантажного транспорту.

"Польща буде дуже міцно та однозначно вимагати відновлення транспортних дозволів для українських водіїв", – сказав Моравецький.

Скасування ліцензій – це частина так званого торговельного безвізу з ЄС, що набув чинності торік і діє до липня 2024. І Україна, і ЄС наголошували, що повернення ліцензій не є можливим до кінця дії "безвізу". Однак польські мітингарі не збираються повністю розблоковувати кордон, а нещодавно до блокування доєднатися і словаки.

За час блокування померли вже двоє українських водіїв. У Польщі ж тим часом до блокування доєднатися не лише водії, а і фермери. Причиною мітингів називають надмірну конкуренцію.

Про те, хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні, читайте в матеріалі LB.ua.