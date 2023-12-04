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Моравецький: Польща буде "міцно і однозначно" вимагати відновлення обов'язкових ліцензій для українських водіїв

Варшава продовжує виступати проти умов лібералізації, що діє до липня 2024. 

Моравецький: Польща буде "міцно і однозначно" вимагати відновлення обов'язкових ліцензій для українських водіїв
Фото: EPA/UPG

Польща продовжить вимагати від Євросоюзу повернення обов'язкових ліцензій для українських водіїв вантажівок. Відповідну заяву зробив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Коментар польського лідера прозвучав після того, як кордон між Україною та Польщею перетнули порожні вантажівки, зазначили в The Guardian. Польські далекобійники з початку листопада блокують основні переходи для вантажного транспорту.

"Польща буде дуже міцно та однозначно вимагати відновлення транспортних дозволів для українських водіїв", – сказав Моравецький.

Скасування ліцензій – це частина так званого торговельного безвізу з ЄС, що набув чинності торік і діє до липня 2024. І Україна, і ЄС наголошували, що повернення ліцензій не є можливим до кінця дії "безвізу". Однак польські мітингарі не збираються повністю розблоковувати кордон, а нещодавно до блокування доєднатися і словаки.

За час блокування померли вже двоє українських водіїв. У Польщі ж тим часом до блокування доєднатися не лише водії, а і фермери. Причиною мітингів називають надмірну конкуренцію. 

Про те, хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні, читайте в матеріалі LB.ua. 

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