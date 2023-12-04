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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочали оформлення великовагових вантажівок

Вже оформили 30 автомобілів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочали оформлення великовагових вантажівок
Фото: Держприкордонслужба

З 01:00 4 грудня з України до Польщі почали пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн). До цього пункт пропуску працював лише для легкового транспорту та автобусів.

"Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т." – повідомили у ДПСУ.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги. Пропускатимуть понад 100 вантажівок на добу. 

Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні – детально.

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