Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули, 8 поранені внаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області

Росіяни били по житлових кварталах, медичній установі та магазинах.

За минулу добу росіяни здійснили 117 обстрілів Херсонської області, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БпЛА, зокрема три рази атакували Shahed-ами. Двоє людей загинули, ще вісім поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок учорашніх ударів по Херсону загинув чоловік у Садовому. Жінка загинула на зупинці громадського транспорту в Херсоні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies