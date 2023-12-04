Двоє людей загинули, 8 поранені внаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області

Росіяни били по житлових кварталах, медичній установі та магазинах.

За минулу добу росіяни здійснили 117 обстрілів Херсонської області, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БпЛА, зокрема три рази атакували Shahed-ами. Двоє людей загинули, ще вісім поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок учорашніх ударів по Херсону загинув чоловік у Садовому. Жінка загинула на зупинці громадського транспорту в Херсоні.