В Одесі судили китайського блогера, який знімав роботу ППО

На суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та запевнив, що всіляко сприятиме наближенню перемоги України.

В Одесі суд визнав винним китайського блогера, який знімав роботу української системи ППО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ухвалу Приморського районного суду Одеси, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Громадянин КНР…. за допомогою належного йому обладнання - фотоапарата фірми «Canon» …, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання у квартирі … здійснив відеозапис роботи ППО на території м. Одеси, після чого, здійснюючи блогерську діяльність, оприлюднив на власному каналі… визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.114-2 КК України", - йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що за вказаними відеозаписами можливо ідентифікувати на місцевості розташування вогневих груп ВМС ЗСУ, кількість та вид застосованої техніки. Свої відеозаписи блогер викладав на власному Youtube-каналі.

"…доступ до вказаного каналу вільний та любий користувач міг переглянути на ньому відеозапис, у тому числі російський глядач, який може передати інформацію ворожій стороні", - йдетсяь в ухвалі.

На суді блогер повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та запевнив, що вирішив припинити злочинну діяльність і всіляко сприятиме наближенню перемоги України.

Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння у розкритті злочину, суд звільнив блогера від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік та наклав на нього обов’язки, які регламентує ч.1 ст.76 КК України. Також суд змінив арешт на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили.

Суд узяв до уваги те, що обвинувачений дотримується проукраїнської позиції, підтримує ЗСУ та здійснює волонтерську діяльність на користь ЗСУ. Відтак блогера звільнили з-під варти у залі суду.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила зловмисника, який незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку Росії на Одесу в ніч на 5 листопада цього року.