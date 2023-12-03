Міноборони попереджає про ​фейковий чат-бот для збору інформації від громадян

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього".

У ЗМІ поширилась інформаці про те, що Міністерство оборони нібито створило "анонімний чат-бот" для скарг та пропозицій від громадян.

Про це повідомила пресслужба Міноборони і наголосила, що ця інформація є фейком.

"Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", - йдеться в повідомлення.

У Міноборони наголосили, що у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі.

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - наголосили в відомстві.

Нагадаємо, раніше Міноборони заявило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська.