Міноборони попереджає про ​фейковий чат-бот для збору інформації від громадян

У ЗМІ поширилась інформаці про те, що Міністерство оборони нібито створило "анонімний чат-бот" для скарг та пропозицій від громадян.
Про це повідомила пресслужба Міноборони і наголосила, що ця інформація є фейком.
"Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", - йдеться в повідомлення.
У Міноборони наголосили, що у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі.
"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - наголосили в відомстві.
Нагадаємо, раніше Міноборони заявило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська.