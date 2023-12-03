Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони попереджає про ​фейковий чат-бот для збору інформації від громадян

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього".

Міноборони попереджає про ​фейковий чат-бот для збору інформації від громадян
Фото: Міноборони

У ЗМІ поширилась інформаці про те, що Міністерство оборони нібито створило "анонімний чат-бот" для скарг та пропозицій від громадян.

Про це повідомила пресслужба Міноборони і наголосила, що ця інформація є фейком.

"Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", - йдеться в повідомлення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Міноборони наголосили, що у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі.

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - наголосили в відомстві.

Нагадаємо, раніше Міноборони заявило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies