Експерт з Нідерландів анонсував новий звіт про вплив російської війни в Україні на клімат

Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються.

Леннард де Клерк – нідерландський експерт з питань викидів, пов’язаних з війною

На полях кліматичної конференції ООН у Дубаї анонсували третій звіт щодо впливу російської війни на клімат.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Представлення звіту анонсував Леннард де Клерк – нідерландський експерт з питань викидів, пов’язаних з війною.

Він зауважив, що РФ продовжує нищити українське довкілля. Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються.

“Тому світ має зробити усе, аби Росія понесла відповідальність за ці викиди та відшкодувала їх Україні”, − зазначив він.

Зазначимо, Леннард Де Клерк − бізнесмен та вчений, який зосереджує свою роботу на зменшенні вуглецевого сліду. Він розробив кліматичні проєкти в рамках Кіотського протоколу для покупки результатів CO2 від імені уряду Нідерландів, а також збудував курорт з нейтральним викидом вуглецю в Угорщині. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Де Клерк започаткував ініціативу щодо визначення впливу російського вторгнення в Україну на викиди вуглецю.

Нагадаємо, на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон. Його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

У жовтні у Мінреінтеграції заявили, що Росія вже вчинила 2500 екологічних злочинів в Україні. Кожен день війни коштує нашій державі приблизно 120 мільйонів євро.