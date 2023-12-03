Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Експерт з Нідерландів анонсував новий звіт про вплив російської війни в Україні на клімат

Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються. 

Експерт з Нідерландів анонсував новий звіт про вплив російської війни в Україні на клімат
Леннард де Клерк – нідерландський експерт з питань викидів, пов’язаних з війною
Фото: Міндовкілля

На полях кліматичної конференції ООН у Дубаї анонсували третій звіт щодо впливу російської війни на клімат.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Представлення звіту анонсував Леннард де Клерк – нідерландський експерт з питань викидів, пов’язаних з війною.

Він зауважив, що РФ продовжує нищити українське довкілля. Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Тому світ має зробити усе, аби Росія понесла відповідальність за ці викиди та відшкодувала їх Україні”, − зазначив він.

Зазначимо, Леннард Де Клерк − бізнесмен та вчений, який зосереджує свою роботу на зменшенні вуглецевого сліду. Він розробив кліматичні проєкти в рамках Кіотського протоколу для покупки результатів CO2 від імені уряду Нідерландів, а також збудував курорт з нейтральним викидом вуглецю в Угорщині. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Де Клерк започаткував ініціативу щодо визначення впливу російського вторгнення в Україну на викиди вуглецю.

Нагадаємо, на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон. Його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

У жовтні у Мінреінтеграції заявили, що Росія вже вчинила 2500 екологічних злочинів в Україні. Кожен день війни коштує нашій державі приблизно 120 мільйонів євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies