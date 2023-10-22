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Росія вже вчинила 2500 екологічних злочинів в Україні, - Мінреінтеграції

Кожен день війни коштує нашій державі приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків. 

Росія вже вчинила 2500 екологічних злочинів в Україні, - Мінреінтеграції
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко та Генпрокурора Андрія Костіна під час конференції United for Justice. United for Nature. 

За інформацією відомства, кожен день війни коштує нашій державі приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків. 

Щоб РФ компенсувала збитки та шкоду, завдані українському довкіллю, правоохоронці встановлюють стандарти розслідування і притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля й екоцид.

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Нагадаємо, раніше Мінекології повідомило, що Росія завдала збитків українській екології на 2 трильйони гривень.

Крім того, війна призвела до загибелі близько 1 000 дельфінів у Чорному морі як на українському узбережжі, так і в Туреччині й Болгарії.

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