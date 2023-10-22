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"Реакція Заходу на окупацію Криму Росією в 2014 році не була достатньою. Ми показали слабкість", – спікер парламенту Чехії

Повномасштабне вторгнення є наслідком нерішучості Заходу.

"Реакція Заходу на окупацію Криму Росією в 2014 році не була достатньою. Ми показали слабкість", – спікер парламенту Чехії
Фото: Радіо Свобода

Реакція Заходу на окупацію Криму Росією в 2014 році  продемонструвала слабкість демократичних країн. Сьогоднішня війна РФ проти України є по суті наслідком нерішучості Заходу майже 10 років тому. Про це в  інтерв’ю "Радіо Свобода"  заявила спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.

"Маю сказати, що зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка", – заявила спікерка.

За словами Адамової, попередній міністр закордонних справ Карел Шварценберг у 2014 році невдовзі після анексії та окупації Криму, казав, що "Крим був для Росії лише початком, і вони продовжать, саме в Україні, і ми повинні зробити все можливе, щоб їх зупинити".

"Але це був один із голосів, а більшість голосів були лише за певні санкції, але цього було недостатньо. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять", – додала Маркета Пекарова Адамова.

Для деокупації Криму, на думку спвкерки, Україна перш за все повинна виграти війну.

"Треба виграти у війні, а потім мати можливість деокупувати також Кримський півострів, як і усі українські території. Тому ми маємо підтримати Україну як вільний, демократичний світ у цій боротьбі та всіма можливими засобами допомогти Україні перемогти", – додала посадовиця.

Нагадаємо, Головнокомандувач збройних сил Чехії Карел Ржегка вважає, що країни заходу мають бути готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

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