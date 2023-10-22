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Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ, – посол США Бріджит Брінк

Внаслідок влучання у термінал "Нової пошти" загинули 6 людей.

Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ, – посол США Бріджит Брінк
Фото: ДСНС

Сполучені Штати підтримують Україну в прагненні притягнути Росію до відповідальності. Про це заявила посол США Бріджит Брінк у Twitter (Х) після удару Росії по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення. 

Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності", – йдеться у заяві Брінк.

Внаслідок влучання у термінал "Нової пошти" в селі Коротич Харківської області, загинули шестеро працівників терміналу, ще 16 отримали поранення. 

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