Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ, – посол США Бріджит Брінк

Сполучені Штати підтримують Україну в прагненні притягнути Росію до відповідальності. Про це заявила посол США Бріджит Брінк у Twitter (Х) після удару Росії по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення.

Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності", – йдеться у заяві Брінк.

Внаслідок влучання у термінал "Нової пошти" в селі Коротич Харківської області, загинули шестеро працівників терміналу, ще 16 отримали поранення.