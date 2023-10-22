Головне за ніч та ранок неділі, 22 жовтня: 4 знищені повітряні цілі, наслідки ракетного удару по "Новій пошті" на Харківщині

У ніч на неділю російські війська атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

За даними військових, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, ще два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Протиповітряною обороною знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Увечері 21 жовтня росіяни завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" в селі Коротич Харківської області. Внаслідок влучання виникла пожежа, також загинули шестеро працівників терміналу, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

"В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м. За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало. О 00:14 пожежу було ліквідовано", – повідомили рятувальники.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія у неділю вранці атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей", – повідомив він.

Відомо, що важкі поранення отримали 15-річна дівчинка та 63-річна жінка. Їх госпіталізували у важкому стані. Також госпіталізований 17-річний хлопець, його стан середньої тяжкості.

Сьогодні вночі на блокпосту на в'їзді до Києва водій автомобіля «Хонда» скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження, повідомила Нацполіція.

За попередніми даними, водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався в напрямку Броварського проспекту через туман попереду він побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. "У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції.

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, був тверезий.

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