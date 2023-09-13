Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"

"І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго".

Головнокомандувач збройних сил Чехії Карел Ржегка вважає, що країни заходу мають бути готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

Про це повідомляє Reuters.

Ржегка розповів, що деякі західні чиновники занепокоєні темпом контрнаступу ЗСУ і вважають його занадто повільним. Сам він дотримується протилежної думки, розуміючи важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - зазначив він.

Ржегка зауважив, що Україна почала контрнаступ у червні і звільнила близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ пробили лінію оборони РФ.

"Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів і зараз шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - пояснив Ржегка.

Нагадаємо, що раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що не можна допустити перемоги Росії у війні і необхідно продовжувати підтримувати Україну.