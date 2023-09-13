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Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"

"І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго".

Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Карел Ржегка
Фото: proukrainu.blesk.cz

Головнокомандувач збройних сил Чехії Карел Ржегка вважає, що країни заходу мають бути готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

Про це повідомляє Reuters.

Ржегка розповів, що деякі західні чиновники занепокоєні темпом контрнаступу ЗСУ і вважають його занадто повільним. Сам він дотримується протилежної думки, розуміючи важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - зазначив він.

Ржегка зауважив, що Україна почала контрнаступ у червні і звільнила близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ пробили лінію оборони РФ.

"Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.

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Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів і зараз шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги. 

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - пояснив Ржегка.

Нагадаємо, що раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що не можна допустити перемоги Росії у війні і необхідно продовжувати підтримувати Україну.

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