У найближчі роки у Греції можуть зникнути 293 пляжі типу томболо − через зміну клімату та ерозію прибережних зон.

Про це пише ekathimerini з посиланням на професорку географії та кліматології Афінського національного університету Нікі Евелпіду.

Пляжі томболо існують у багатьох регіонах Греції. Це піщані або галькові перешийки, прикріплені до материка вузькою ділянкою суші.

Зараз рівень моря підвищується зі швидкістю 4 міліметри щороку. “Якщо це здається невеликою цифрою, важливо знати, що багато пляжів − рівні, тому 4 міліметри насправді означають, що щороку затоплюється велика територія”, − сказала вона.

Під загрозою, зокрема, опинилися пляжі Прасонісі на Родосі, Агіос Ніколаос на Анавіссосі, острів Панагія біля Наксоса, Ойконому на Паросі, Колона на Кіфносі, Балос на Криті, Павлопетрі на Пелопоннесі, Коккарі на Самосі та Потамі на Кітірі.

Раніше цього тижня президенти Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Португалії та Словенії оприлюднили спільне звернення зі закликом до термінових дій для усунення небезпек, що виникають через кліматичну кризу в Середземномор'ї.

Нагадаємо, у Греції повінь "Даніель" призвела до загибелі щонайменше 15 осіб і знищення сільськогосподарських угідь і сіл. Шторм охопив близько 72 000 гектарів території, знищивши сільськогосподарські угіддя, дороги та мости та затопивши цілі села. Найбільше постраждав регіон Фессалія, де потонула худоба та були знищені врожаї бавовни, кукурудзи, томатів і яблук. Владі країни довелося звертатися за допомогою для подолання наслідків негоди до Єврсоюзу.