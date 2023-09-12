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ЄС дасть Греції 2,2 млрд євро для ліквідації наслідків смертоносної повені

Буде створена спецгрупа, яка допоможе швидко розподілити кошти.

ЄС дасть Греції 2,2 млрд євро для ліквідації наслідків смертоносної повені
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз надасть Греції 2,25 мільярда євро для пом’якшення економічних наслідків повені, яка забрала життя 15 людей і знищила інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя.

Про це пише Reuters.

“Грецький народ може розраховувати на швидку підтримку та максимальну гнучкість Європи, і ми підтримуємо вас не лише в цей короткий момент, але й у відновленні та реконструкції”, − заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у Страсбурзі.

Буде створена спецгрупа, яка допоможе швидко розподілити кошти. Греція також може отримати допомогу з інших джерел, наприклад фонду солідарності ЄС.

Лідери зустрілися після шторму “Даніель”, який завдав сільськогосподарським угіддям і селам найбільшої шкоди за багато десятиліть. Національна магістраль, яка з’єднує столицю Афіни з Салоніками, другим за величиною містом країни, залишається закритою в деяких частинах регіону Фессалія, а залізничне сполучення також зупинилося через пошкодження залізниці.

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Цілі села були вкриті водою, яка поступово замінюється брудом, деревом та різними матеріалами. Багато тварин загинуло, і влада поспішала зібрати, поховати або спалити їх, перш ніж почнуть поширюватися будь-які хвороби.Підприємства та заводи були затоплені, коли шторм охопив близько 72 000 гектарів. У магазинах Афін уже бракує продуктів. Найбільше постраждав регіон Фессалія, де були знищені всі врожаї бавовни, кукурудзи, томатів і яблук.

Нагадаємо, влада східної Лівії заявила, що повінь забрала життя понад 2 000 осіб, зникло до 6 000.

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