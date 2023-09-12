Щонайменше 2000 людей загинули, а тисячі вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна після сильного шторму та дощу.

Про це пише Reuters з посиланням на владу східної Лівії.

Ахмед Місмарі, речник Лівійської національної армії, яка контролює східну частину країни, сказав на телевізійній пресконференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над Дерною, “змивши цілі квартали з їхніми жителями в море”.

Місмарі зазначив, що безвісти зникло від 5 до 6 тисяч осіб.

За інформацією групи допомоги "Червоний Півмісяць", кількість загиблих у регіоні досягла 150 і, як очікується, сягне 250. Усама Хамад, голова паралельної східної адміністрації, заявив місцевому телебаченню про понад 2000 загиблих і тисячі зниклих безвісти.

Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, і державні служби розпалися після повстання 2011 року за підтримки НАТО, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у столиці Триполі не контролює східні території. Президентська рада з трьох осіб, яка виконує функції глави держави в розділеній країні, попросила міжнародну спільноту про допомогу.

Минулого тижня у Грецію прийшов шторм “Даніель”, стихія далі пронеслася над Середземним морем, затопивши дороги і зруйнувавши будівлі в Дерні, а також завдавши удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії Бенгазі.