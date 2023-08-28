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На півночі Індії унаслідок зсувів та повеней загинули щонайменше 348 людей

Зруйновано понад 2220 будинків, а 10 000 були частково пошкоджені. 

На півночі Індії унаслідок зсувів та повеней загинули щонайменше 348 людей
Фото: EPA/UPG

На півночі Індії з червня внаслідок зсувів та раптових повеней загинули щонайменше 348 людей.

Про це пише ВВС.

У столиці штату Хімачал-Прадеш загинули майже 80 осіб. Збитки штату від негоди перевищили 1,2 мільярда доларів.

Зруйновано понад 2220 будинків, а 10 000 були частково пошкоджені. Не працюють після негоди 300 магазинів.

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Унаслідок злив також загинули майже 10 тисяч птахів і понад 6 тисяч тварин.

У регіоні зафіксовано 131 зсув і 60 раптових повеней. Дороги у штаті заблоковані кожні кілька сотень метрів поваленими деревами й купами бруду та каміння.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, паводкові води від тайфуну “Доксурі” затопили ферми та міста на північному сході Китаю, рятувальні служби борються з наслідками одного з найсильніших штормів за останні роки у країні. За останніми даними, унаслідок негоди загинуло щонайменше 20 людей.

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