Париж із 1 вересня забороняє прокат електросамокатів

Їх відремонтують да відправлять до інших міст у Франції та інших країнах, де такої заборони немає.

Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

З 1 вересня Париж заборонить прокат електросамокатів.

Про це повідомляє EuroWeekly.

Зазначається, що 15 тисяч транспортних засобів зникнуть з вулиць, а Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить прокат електросамокатів.

Зараз на ринку прокату електросамокатів у Парижі три оператори - Dott, Lime і Tier Mobility.

Після заборони самокати відремонтують да відправлять до інших міст у Франції, Німеччині та інших країнах, де вони не заборонені.

Нгаадаємо, на початку квітня 2023 року проти сервісів прокату електросамокатів у Парижі проголосували 90% жителів на референдумі з явкою 7,46%. Референдум не має обов’язкової сили, але міська влада обіцяла, що рішення буде виконуватися. Мер Анн Ідальго особисто виступила за обмеження прокату, стверджуючи, що це рішення зменшить "неприємності на вулицях".

2022 рік у Парижі знову став рекордним за кількістю ДТП за участю електросамокатів - постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули. Це вже третій рік поспіль, коли така статистика зростає.

У 2019 році у Франції забороняли їздити по тротуарах на електричних самокатах. Штраф за таке порушення був - 135 євро.

Зазначимо, що в Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами.