У центрі Парижа відкрили Київський сквер.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, відкриття сквера відбулося на запрошення мера Парижа Анн Ідальго. Територія розташована біля музею Пті-Пале поруч із Єлисейськими полями.

"Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права... Також дуже приємно було зустріти на відкритті скверу українських бійців, які зараз лікуються та проходять реабілітацію у Парижі", - зауважив Кличко.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, торік Ризька міська рада в Латвії ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.

До речі, на честь України назвали близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Шість держав дали «українські» назви вулицям та площам, на яких розташовані дипломатичні установи Росії.