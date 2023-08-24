Тисячі порізів
Тисячі порізів
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
ГоловнаСвіт

У центрі Парижа відкрили Київський сквер

Територія розташована біля музею Пті-Пале поруч із Єлисейськими полями.

У центрі Парижа відкрили Київський сквер
Фото: Telegram/Віталій Кличко

У центрі Парижа відкрили Київський сквер.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, відкриття сквера відбулося на запрошення мера Парижа Анн Ідальго. Територія розташована біля музею Пті-Пале поруч із Єлисейськими полями.

"Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права... Також дуже приємно було зустріти на відкритті скверу українських бійців, які зараз лікуються та проходять реабілітацію у Парижі", - зауважив Кличко.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, торік Ризька міська рада в Латвії ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.

До речі, на честь України назвали близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Шість держав дали «українські» назви вулицям та площам, на яких розташовані дипломатичні установи Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies